気象台は、午前4時13分に、洪水警報を小平町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・小平町に発表 29日04:13時点留萌地方では、29日朝まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■小平町□大雨警報・土砂災害29日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】29日朝にかけて警戒