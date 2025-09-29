気象台は、午前4時7分に、洪水警報を山口市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を山口市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】山口県・山口市に発表 29日04:07時点中部では、29日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■山口市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水29日朝にかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報【発表】29日朝にかけて警戒