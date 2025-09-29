ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2025年9月27日（日本時間28日）シアトル・マリナーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠T-モバイル・パーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 現地9月27日、ロサンゼルス・ドジャースは敵地シアトルでマリナーズと対戦し、5-3で勝利を収めた。チームはすでに地区優勝を決めており、この