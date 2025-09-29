韓国の男性6人組「BOYNEXTDOOR」が1年ぶりに、一発撮りで収録するYouTubeチャンネル「THEFIRSTTAKE」に挑戦する。披露するのは今年1月に配信リリースされ、米ビルボードチャート「WorldDigitalSongSales」でトップ10入りを果たした「IFISAY，ILOVEYOU」。きょう29日午後10時に公開される。メンバーは挑戦に胸を躍らせ「ここでしか見られない特別な姿を楽しみにしてください」と呼びかけている。