◇タイ・バンコクでワールドツアー千秋楽TravisJapanが27日夜（現地時間）、タイ・バンコクでワールドツアーの千秋楽を迎えた。全25曲を歌唱し「99PERCENT」はワールドツアーならではの和楽器アレンジバージョンで披露。その後、松田元太（26）が和太鼓を叩くパフォーマンスをすると会場の視線をくぎ付けにした。MCでは松倉海斗（27）が「クン・クー・ダォン・コーン・ポ（君は僕の流れ星だよ）」と甘いせりふをタイ語