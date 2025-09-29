女優の新木優子（31歳）が、アンバサダーを務めるタリーズコーヒーの新CMに出演。9月29日より、新CM「あ、お店みたい…」篇、「COFFEE LOVER'S TULLY'S」篇が公開された。それに伴いインタビューに答え、“昔から貫いているこだわり”について語った。今回のCMは、「COFFEE LOVER'S（コーヒーを愛する人々）」をテーマに、「TULLY'S COFFEE」ブランドの基幹製品である「TULLY'S COFFEE BARISTA'S BL