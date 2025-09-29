ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎがこのほど、タイ・バンコクのサンダードームでワールドツアー「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎＷｏｒｌｄＴｏｕｒ２０２５ＶＩＩｓｕａ」の最終公演を開催した。アメリカとアジアの５都市６公演（計１万５０００人動員）を巡演したツアーを完走したメンバーが２８日、コメントを寄せた。自身２度目のワールドツアーは７月２５日に米ニューヨークで開幕し、アナハイム、台北、香港を巡り、今月２７