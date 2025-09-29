6人組ボーイグループBOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が、人気YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に約1年ぶりに登場することが28日、分かった。29日公開予定の動画で、ヒット曲「IF I SAY，I LOVE YOU」を披露。1月にリリースし、韓国の主要配信チャートで1位を獲得。米ビルボードの「World Digital Song Sales」でもトップ10入りするなど世界で反響を呼んだ。6人は「約1年ぶりに出演できてうれしい。ありがとうございます」と