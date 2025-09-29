Travis Japanが現地時間27日、タイ・バンコクでグループ2度目のワールドツアー千秋楽公演を行った。ニューヨークや台北など5都市6公演を回り、計1万5000人を動員した。◇◇◇バンコクなどアジア3都市のチケットはソールドアウト。開演前から「トラジャ！」コールが飛び交う中、松田元太（26）の「Let’s get started！」のかけ声でライブが開幕。「Crazy Crazy」「LEVEL UP」でたたみかけて会場の熱を上げ