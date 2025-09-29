石川県と金沢地方気象台は29日未明、七尾市、輪島市、志賀町、穴水町、能登町に土砂災害警戒情報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち、避難が必要とされる警戒レベル4に当たる情報で、地元の自治体がすでに避難指示を発表しているか、まもなく発表するような災害発生の危険度が高まっている状況です。崖の近くなど、土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、自治体から発表される避難指示