石川県によりますと、輪島市を流れる八ヶ川は広和橋観測所で29日午前2時50分、警戒レベル4に当たる「氾濫危険水位」に到達しました。氾濫がいつ発生してもおかしくない状態で、付近に住む人は、自治体から発表される避難情報に留意し、たとえ避難指示などが出ていなくても身の安全を確保してください。また最寄りの避難所へ向かうことがかえって危険な場合には、川や崖から離れた頑丈な建物の2階以上に避難してください。