現地時間９月27日に開催されたラ・リーガの第７節で、久保建英を擁するレアル・ソシエダが、昨季王者のバルセロナとアウェーで対戦した。メキシコ戦で負った左足首の怪我の影響か。下部組織に在籍した古巣との一戦で、久保はベンチスタートとなった。ソシエダは９分、セットプレーからオジャルサバルがヘッドで狙うも枠を外れる。10分にはCKからピンチを迎えるも、ラッシュフォードのシュートをGKレミロが好セーブで防ぐ。