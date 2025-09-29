アメリカ中西部・ミシガン州の教会へ男が車で突っ込んだ後、銃を発射し、少なくとも10人が死傷しました。男はその場で射殺されました。地元の警察によりますと、ミシガン州グランド・ブランクで28日午前、教会のドアに車が突っ込み、車を降りた男が教会内で銃を発射しました。教会には数百人がいたとみられていて、このうち、少なくとも1人が死亡、重体の人を含む9人が病院に運ばれました。男はさらに教会に火を放ったということで