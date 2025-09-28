「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」が、2025年秋冬コレクション「Katachi」の立ち上がりを記念したポップアップストアを神戸のギャラリー「VAGUE KOBE」に出店する。期間は10月17日から20日まで。 【画像をもっと見る】 ポップアップ会場 VAGUE KOBEは、マメ クロゴウチ青山店など様々な空間やプロダクトデザインで知られるクリエイティブディレクター 柳原照弘が手掛ける「Teruhiro Yanagihara Studio」が主宰するスペー