ヤクルト・西川遥輝外野手（33）が来季の戦力構想から外れていることが28日、分かった。15年目の今季は49試合で打率.174、1盗塁にとどまっていた。この日はイースタン・リーグ最終戦の日本ハム戦に「1番・中堅」で先発出場。2打数1安打1四球で途中交代した。智弁和歌山から10年ドラフト2位で日本ハムに入団。通算成績は1532試合、打率.271、63本塁打、452打点、343盗塁。日本ハム、楽天、ヤクルトを渡り歩き、過去4度の盗