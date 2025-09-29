現地９月28日に開催されたプレミアリーグ第６節で、３年連続２位のアーセナルが、昨季５位のニューカッスルと敵地で対戦した。開始14分、相手のバックパスをかっさらって抜け出したヨケレスがGKポープに倒される。PKの笛が吹かれたものの、オン・フィールド・レビューの末にノーファウルに変わり、先制の絶好機を逃す。さらに25分には、ライスからペナルティエリア左でパスを受けたトロサールが左足を振り抜くが、惜しくも左