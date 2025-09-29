アメリカ中西部ミシガン州で男がモルモン教の教会に車で突っ込み、銃を乱射した後、放火し、少なくとも1人が死亡した他、9人が重軽傷を負いました。ミシガン州グランドブランで28日午前、男がモルモン教の教会の正面玄関に車で突っ込んだ後、集まっていた信者に向かってライフルを乱射し、さらに教会に火を放ちました。この銃撃で、10人が撃たれ、このうち1人が死亡したほか、9人が重軽傷を負いました。銃を乱射したのは地元に住む