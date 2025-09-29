気象台は、午前3時7分に、大雨警報（土砂災害）を小平町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・小平町に発表 29日03:07時点留萌地方では、29日朝まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■小平町□大雨警報【発表】・土砂災害29日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm