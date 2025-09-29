プレミアリーグ第6節が28日に行われ、ニューカッスルとアーセナルが対戦した。開幕後の5試合を3勝1分1敗という成績で終えたアーセナル。マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプール、マンチェスター・シティと難敵との対戦が続いたが、新戦力の活躍もあり、悲願のタイトル獲得に向けてまずまずのシーズン序盤戦を過ごしている。今節はここまで1勝3分1敗のニューカッスルとの顔合わせ。ここ数年、アーセナルはニューカッスルを