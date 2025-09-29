気象台は、午前2時48分に、大雨警報（土砂災害）を珠洲市、能登町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・珠洲市、能登町に発表 29日02:48時点能登では、29日昼前まで土砂災害に、29日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■七尾市□大雨警報・土砂災害29日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm□洪水警報29日朝にかけて警戒■輪島市□大雨警報・土砂災害29日昼前に