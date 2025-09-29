ロバーツ監督が明言【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間29日・シアトル）ドジャースのクレイトン・カーショー投手が30日（日本時間10月1日）に開幕するワイルドカードシリーズ（WCS）で出場ロースターから外れることになった。デーブ・ロバーツ監督が28日（同29日）に明らかにした。今季限りでの現役引退を表明しているカーショーは、28日に敵地で行われるマリナーズとのレギュラーシーズン最終戦で先発する。ワイルド