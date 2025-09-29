【週刊ヤングマガジン 2025年44号】 9月29日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日9月29日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年44号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 今号では2号連続“いなちゃん祭り”の第2弾として、表紙・巻頭グラビアに榎原依那さんが登場している。 また巻中グラビアには、SNS総フォロワー数160万人超え