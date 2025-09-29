◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）ヤクルト・西川遥輝外野手（３３）が来季構想から外れていることが２８日、分かった。本人は現役続行を強く希望しており、ＮＰＢ他球団からのオファーを待つことになりそうだ。２１年に日本ハムを自由契約となり、楽天入り。２３年に戦力外通告を受け、２４年にヤクルトに加入した。盗塁王を４度獲得、ベストナインには２度選出された経験を生かし、