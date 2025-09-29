「マリナーズ３−５ドジャース」（２７日、シアトル）ドジャース・大谷は、敵地シアトルで行われたマリナーズ戦を３３試合ぶりに欠場。ロバーツ監督は試合前、３日後に始まるプレーオフ、ワイルドカード・シリーズに向け、主力選手に与えている休養日だと説明し「あすはスタメンに戻る」と言った。試合前の大谷はキャッチボールやブルペン投球練習など、投手として調整。フィールド上ではマ軍で球団会長付特別補佐兼インスト