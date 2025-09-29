◇インターリーグドジャースーマリナーズ（2025年9月28日シアトル）ドジャースの大谷翔平投手（31）が、28日（日本時間29日）のシーズン最終戦となるマリナーズ戦に「1番・DH」で2試合ぶりに先発出場することが発表された。前日の同戦は休養のためスタメンから外れ、代打出場もなく今季4度目の欠場となった。27日（同28日）のマリナーズ戦の試合前にデーブ・ロバーツ監督（53）は「今日は休養日だ。全員が休みを取ってき