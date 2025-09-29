球団発表ドジャースは28日（日本時間29日）、ランドン・ナック投手をメジャー昇格させたと発表した。代わってアンドリュー・ヒーニー投手がマイナー降格となった。エンゼルスで大谷翔平投手と同僚だったヒーニーは前日27日（同28日）にメジャー昇格。同日の敵地・マリナーズ戦で4回から救援登板して2回2奪三振1四球、4安打3失点だった。28歳のナックは今季9試合登板して3勝2敗、防御率5.12。（Full-Count編集部）