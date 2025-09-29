気象台は、午前1時37分に、洪水警報を輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に発表 29日01:37時点能登では、29日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■輪島市□洪水警報【発表】29日朝にかけて警戒■珠洲市□洪水警報【発表】29日朝にかけて警戒■志賀町□洪水警報【発表】29日朝にかけて警