阪神・原口文仁内野手（３３）が、今季限りでの現役引退を決断したことが２８日、分かった。帝京高から０９年ドラフト６位で入団。生え抜き最古参となったプロ１６年目の今季は１５試合の出場で打率６分７厘、２打点と結果を残せず、チームが２年ぶりのリーグＶ奪還を達成した一方で、２軍暮らしが続いた。ウエスタン最終戦となったこの日のオリックス戦（ＳＧＬ）では「４番・ＤＨ」で先発し、２打数ノーヒットだった。近日中に