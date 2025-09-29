【ブンデスリーガ第5節】(Europa-Park Stadion)フライブルク 1-1(前半1-1)ホッフェンハイム<得点者>[フ]ルーカス・キュブラー(3分)[ホ]フィスニク・アスラニ(13分)<警告>[フ]ジョルディ・マケンゴ(48分)、パトリック・オスターハーゲ(80分)、ユリアン・シュスター(60分)[ホ]アルトゥール・シャベス(45分+6)観衆:33,700人