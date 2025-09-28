【オランダ・エールディビジ第7節】(ユーロボルフ)フローニンゲン 0-1(前半0-0)フェイエノールト<得点者>[ェ]上田綺世(50分)<退場>[ロ]T. Land(90分+9)<警告>[ロ]T. Land2(90分+1、90分+9)[ェ]ティモン ヴェレンロイター(56分)、サイル・ラリン(90分+4)観衆:22,525人└上田綺世が脅威の開幕7戦6発!! 完全休養経て臨んだ一戦、強烈ヘッドで先制ゴール