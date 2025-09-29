◇ア・リーグオリオールズ1―6ヤンキース（2025年9月27日ニューヨーク）今季最終登板に臨んだオリオールズの菅野は一発攻勢に沈み、4回1/3を5安打4失点で10敗目を喫した。「さすがはヤンキースという感じ。悔しい」。初回にジャッジ、2回にはスタントンとマクマーンにソロを浴びた。今季は30試合に先発して10勝10敗、防御率4・64。1年契約のためFAとなるが、引き続きメジャーでのプレーを希望する。「野球人生を思い返