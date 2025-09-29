ドジャースの佐々木が新球ツーシームを投げていることを明かした。1回無失点、2奪三振と好投した前日のマリナーズ戦を含めて救援での2試合は、大リーグ公式サイトや球場での球種判定で直球、スプリットの2球種のみだったが、「捕手のサインでツーシームも投げた」と説明した。救援で期待されるポストシーズンでも同球種は大きな武器となりそうで「体調を整えて準備するだけ」と気を引き締めていた。また、ロバーツ監督はこ