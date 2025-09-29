カブスの今永は今季最終登板となった25日のメッツ戦は5回2/3を8失点だったが、WCSでは第1戦か第2戦の先発を任される見込みだ。今季11勝4敗、防御率2.67で第1戦先発の有力候補だった24歳新人右腕ホートンが、右肋骨の骨折でこの日負傷者リスト入り。今季14勝のボイドと9勝の今永が第1、2戦の先発候補となり、第3戦には11勝のタイヨンが待機。11勝のレイと3勝のアサドは救援待機することが有力だ。