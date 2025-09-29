ボートレース下関の「ＢＴＳ山口あじすオープン１４周年記念」が２９日に開幕する。吉田凌太朗（３２＝愛知）の相棒は２連率４３％の５７号機で、前検一番時計を叩き出した。「スタートのしやすさはあった。出て行くとかはないけど、下がることはない。乗り心地はまだ分からないので、調整は乗って考える」と慎重に調整を進めていく。８月の津お盆シリーズ→とこなめで連続優出。２節前の戸田では３連続優出＆今年３回目のＶ