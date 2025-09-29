◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日午前４時１０分開始予定）、敵地・マリナーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。レギュラーシーズンは最終戦。本塁打王争いは、シュワバー（フィリーズ）を２本差で追う立場だが、自己最多となる５５号に期待だ。フィリーズも本拠地・ツインズ戦がほぼ同時刻に