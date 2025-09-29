きのう（28日）午後2時すぎ、川崎市多摩区の明治大学生田キャンパスで、「大学内の弓道場で何かが燃えている」と119番通報がありました。警察などによりますと、弓道場に隣接するコンクリート造りの弓道場の倉庫が燃えていて、火はおよそ1時間後に消し止められましたが倉庫は全焼しました。当時、弓道場では秋季リーグ戦が行われていて、学生などおよそ35人がいましたが、けが人はいませんでした。出火前には学生が蚊取り線香の灰