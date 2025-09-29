マリナーズとの最終戦に「1番・指名打者」で先発出場する【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間29日・シアトル）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地で行われるマリナーズとのレギュラーシーズン最終戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合ぶりとなる55号本塁打は飛び出すか。前日27日（同28日）の同戦は今季4度目の欠場となった。欠場は8月21日（同22日）の敵地・ロッキーズ戦以来33試合ぶりだっ