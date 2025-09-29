◇セ・リーグ阪神2-4中日（2025年9月28日甲子園）阪神・佐藤輝は1安打にとどまり、ダブルリーチをかけている「40本塁打＆100打点」の達成は10月2日のヤクルトとの最終戦に持ち越しとなった。3回の中飛は打球が上がらず、5回2死一塁からの左前打もバットを折られた打ち損じ。それでも守備では8回1死一、三塁でスクイズ狙いで飛び出した岡林を素早くタッチアウト。石井の無失点記録をサポートした。「良かったんじゃないで