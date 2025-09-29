◇セ・リーグ阪神2-4中日（2025年9月28日甲子園）助っ人砲が、CSの「代打の神様」に名乗りを上げた。阪神・ヘルナンデスが6回に代打出場し、適時打をマーク。今季代打成績は打率・200（20打数4安打）ながら、4打点と勝負強さが光った。「配球は1回から全てずっとチェックしながらの打席だった。それがいい結果につながって良かったと思う」同点で迎えた6回2死三塁の勝ち越し機。2ストライクから金丸が投じた低め変化球