◇セ・リーグ阪神2-4中日（2025年9月28日甲子園）【関本賢太郎視点】公式戦も、いよいよ残り1試合。チームもファンも期待している佐藤輝の40本塁打、100打点も、最終戦に持ち越しとなった。ここまで来たからには39本、99打点で終わってほしくない。今後のためにも大台に乗せてもらいたい思いは強い。狙ってもいいという状況の中で、打撃は少し崩れている。5回の左前打も逆方向への軽打ではなく、右の壁が崩れて、体が