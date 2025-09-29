◇セ・リーグ阪神2-4中日（2025年9月28日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼及川は3者連続三振そうですね、3分の1だけでもいいんですけど。久しぶりに1イニングを投げたので、球数が気になっていました。（1イニングは）あまり望んではないんですけど、（内容は）良かったと思います。▼救援陣は不問うちのチームは次の準備に取りかかっているので、本当の意味では戦っていないんですよね。勝負とは、ちょっと違うん