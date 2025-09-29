◇セ・リーグ阪神2-4中日（2025年9月28日甲子園）阪神・近本は初回先頭で左前打し、今季159安打目をマークしたが、第2打席以降は無安打に終わった。最多安打を争う中日・岡林は連日の3安打で同162安打。その差は3本に広がりながら、阪神は残り1試合、中日は残り2試合と、岡林が有利な状況。背番号5の逆転タイトルに黄信号がともった。