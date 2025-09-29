しなこがプロデュースするビューティ＆雑貨ブランド〈Pinaco（ピナコ）〉から、親子で楽しめる「おめめが花咲くとぅるりんパック」が9月26日（金）より全国のドン・キホーテで発売開始♡1シート15ml×4枚入りで税込1,760円。敏感肌パッチテスト済みで、肌にやさしくうるおいを与えながら可愛いお花デザインを楽しめます♪ とぅるとぅるシートでお花のプリンセス気分 ピュアコットン100％