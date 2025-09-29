神奈川・川崎市にある明治大学のキャンパス内で火事がありました。28日午後2時ごろ、川崎市多摩区にある明治大学・生田キャンパスで、弓道場に隣接する倉庫が全焼しました。出火当時、現場では大学生の弓道大会が行われていましたが、けが人はいませんでした。蚊取り線香の灰を倉庫にあったゴミ箱に捨てたことが原因とみられています。