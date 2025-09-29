東京・清瀬市の路上で、10代の女子大生に性的暴行を加えたとして、板橋区役所の職員の男が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、東京・板橋区役所の広聴広報課・主任の山田夏彦容疑者（37）で、先月下旬の深夜、東京・清瀬市内の路上で、女子大学生（10代）に性的暴行を加えた疑いがもたれています。警視庁によりますと、山田容疑者は西武池袋線小手指駅で女子大学生に声をかけ、清瀬駅で一緒に電車を降りた後に、性的暴行を加