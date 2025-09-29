勤務先のガールズバーで赤ちゃんを出産した後、殺害したとして女が逮捕されました。三枝珠莉亜容疑者（22）は22日、東京・豊島区にある勤務先のガールズバーのトイレで女の赤ちゃんを出産した後、首を絞めて殺害した疑いが持たれています。三枝容疑者は赤ちゃんの入ったバケツを持って交番に出頭し、「殺してしまった」と話していたということです。