プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「塩漬け鶏の唐揚げ」 「人気！枝豆の簡単卵サラダ by保田 美幸さん」 「ブロッコリーとカブのスープ」 の全3品。 メインは鶏の唐揚げ。副菜に卵サラダと野菜スープを添えた子供も大人も楽しめる献立です。【主菜】塩漬け鶏の唐揚げ 前日に味付けした鶏もも肉で手軽に作る唐揚げ。低温と高温で2度揚げするとカラリと揚がります。 ©Eレシピ 調