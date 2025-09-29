◇オランダ1部フェイエノールト1―0フローニンゲン（2025年9月28日オランダ・フローニンゲン）フェイエノールトのFW上田綺世が今季6点目を決めた。敵地のフローニンゲン戦に先発すると、後半5分に左クロスに頭を合わせる先制点。同31分までプレーし、1―0の勝利に貢献した。リーグ戦は今季7試合で6点目。24日の欧州リーグ・ブラガ（ポルトガル）戦は休養のため欠場したが、コンディションを整えてゴールという結果で応え