J2磐田のジョン・ハッチンソン監督（45）が解任されることが28日、分かった。近日中にも正式発表される。今季2年ぶりにJ2を戦う磐田の指揮官に就任。攻撃的なアタッキングフットボールを掲げてJ2優勝と1年でのJ1復帰を目指したが、前節を終えて14勝6分け11敗の勝ち点48で8位と、中位に甘んじている。27日の前節・ホーム大宮戦は2―0とリードながら3―4で連敗。来季J1自動昇格圏の2位・長崎との勝ち点差は8、同昇格プレーオフ