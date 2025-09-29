滋賀県を訪問中の天皇皇后両陛下は、「国民スポーツ大会」に出場する選手などと交流されました。両陛下は28日午後、彦根市で行われた「国民スポーツ大会」の開会式に出席されました。入場する選手たちに拍手を送り、夜には出場する選手らと懇談されました。両陛下は先週、愛子さまとともに「世界陸上」で観戦した陸上の桐生祥秀選手に「世界陸上おつかれさまでした」とねぎらわれたということです。また、陛下はなぎなたの普及に取